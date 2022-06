Tennis

Tennis, ATP Stoccarda: Il solito Kyrgios: match-point con battuta da sotto le gambe

ATP STOCCARDA - L’australiano ha sorpreso così il suo avversario, Jiri Lehecka, al primo turno del 250 di Stoccarda, con un servizio in tweener sul match point. Il ceco, impreparato , ha risposto come poteva completamente spedendo la pallina out e mandando Kyrgios al secondo turno.

