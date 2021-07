Primo, e non certo ultimo. Carlos Alcaraz fa suo, con pieno merito, il torneo ATP 250 di Umago (Croazia) e conquista il primo titolo della sua giovanissima carriera. Lo spagnolo classe 2003, infatti, ha steso senza mezzi termini il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 16 minuti di gioco.

Un vero e proprio confronto generazionale vinto a mani basse dal nativo di El Palmar, che si è giovato anche del fatto che il rivale (classe 1986) fosse reduce da una maratona in semifinale contro Daniel Altmaier. Nulla, tuttavia, che possa togliere qualcosa al giovane iberico, che ha sciorinato grande tennis, con una varietà di colpi davvero notevole.

La sfida sulla terra rossa croata non ha avuto storia.Il primo parziale ha visto il primo scossone già al terzo game, con Alcaraz che toglie subito il servizio al transalpino. Secondo break nel settimo game e set, quindi, in ghiaccio per il classe 2003, che chiude con il punteggio di 6-2 in appena 37 minuti di gioco. Il secondo set ha visto lo spagnolo gestire senza patemi i propri turni di battuta, mentre Gasquet ha subito due break nel terzo e quinto game, non riuscendo mai ad opporsi in maniera fruttifera al rivale. Il trentacinquenne nativo di Beziers ci prova con tutte le proprie armi a tornare in carreggiata, ma il suo giovane rivale non molla di un centimetro e conclude la sua fatica con un altro 6-2.

Qualche statistica. Appena un ace per Gasquet, contro gli zero del rivale, mentre il francese ha commesso 3 doppi falli contro i 2 di Carlitos. Lo spagnolo ha trasformato 4 delle 8 palle break avute a disposizione, mentre Gasquet non è andato oltre un misero 0/3. Per Alcaraz 69% di punti conquistati sul proprio servizio.

