In maniera un po’ più combattuta rispetto a quanto preventivato, Lorenzo Musetti porta a termine la missione. Il nativo di Carrara dà continuità al successo di Amburgo e debutta in maniera vincente sulla terra rossa di Umago, battendo lo sloveno Aljaz Bedene, nel torneo grazie al ranking protetto, per 6-2 3-6 6-1. L’Azzurro è riuscito a far passare la mareggiata nella seconda frazione, quando il suo avversario stava giocando su una nuvola, facendo poi valere il suo talento. Agli ottavi di finale il derby con Marco Cecchinato.

La partita inizia subito in discesa per Lorenzo, che quasi non deve fare nulla per conquistare il break immediato: quattro errori in fila e l’Azzurro, con una striscia di nove punti sui primi dieci della sfida, vola sul 2-0. I turni del servizio del carrarese sono combattuti, ma in fondo riesce sempre a spuntarla. Nel settimo gioco è un passante in corsa di rara bellezza a concedere a Musetti l’opportunità del 5-2, concretizzata con una palla corta in rete dell’avversario; turno in battuta agevole e primo set in archivio.

Musetti vuole chiudere immediatamente la pratica e, come nella frazione precedente, passa immediatamente in vantaggio rispondendo in maniera profonda. Da che sembrava una sfida semplicemente da chiudere, Bedene ha una reazione di orgoglio e inizia a giocare a tutto braccio. Il tutto stupisce il carrarese, che da sopra 0-1 e servizio si ritrova sotto 4-1 in nemmeno una ventina di minuti; l’allievo di Simone Tartarini non mette in piedi una reazione credibile e si va al terzo.

Che, come prima, si apre nuovamente con il break in favore del numero 31 al mondo. Che però non ha la lucidità del primo set, quando dominava lo scambio in lungo e in largo: Bedene gioca su una nuvola e ricuce subito il gap, accolto da Musetti con una palla scagliata in tribuna e conseguente break. Gli viene incontro lo sloveno, che nonostante abbia il pallino del gioco in mano sbaglia parecchio nel quarto gioco e subisce un altro break; è la svolta decisiva, poiché l’ex top 50 si deprime e Lorenzo non si fa pregare nel chiudere i conti.

L’andamento al servizio dell’azzurro è indicativo sulla partita. Nel primo e nel terzo set Musetti ha un’ottima resa con la prima (19/25) e rispettabilissima con la seconda (11/18), mentre nella seconda frazione Bedene gli strappa ben 9 punti su 16 sulla prima. Per il nativo di Carrara ben 18 punti in più rispetto all’avversario, 83-65.

