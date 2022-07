Umago (Croazia) - Al giro di boa dell'Atp 250 istriano l'Italia conta cinque elementi tra i tabellone del singolare e del doppio: Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Franco Agamenone e Giulio Zeppieri per il primo, Simone Bolelli/Fabio Fognini per il secondo. Venerdì andrà in scena il programma dei quarti (per il singolare) e delle semifinali (per il doppio): ecco gli orari e i campi.

Il campione uscente del torneo, Carlos Alcaraz, regola agevolmente lo slovacco Norbert Gombos 6-2 6-3 in poco meno di due ore allungando a quota 40 le vittorie nel 2022 (25 sulla terra rossa) a fronte di sole sei sconfitte. Sotto gli occhi di un attento Jannik Sinner (i due si potranno incrociare solo in finale nel possibile remake degli ottavi di Wimbledon) confeziona due break per set e, esattamente come l'altoatesino mercoledì contro Munar, approda ai quarti finale "solo" al sesto match point. Prossimo avversario l'argentino Facundo Bagnis che ha liquidatonel pomeriggio un nervosissimo Moutet.

Prosegue il percorso di Simone Bolelli e Fabio Fognini che in una battaglia al super tiebreak superano 7-6(1) 6-7(8) 10-7 i padroni di casa Antonio Sancic, 33 anni e Franko Skugor. In semifinale se la vedranno con la coppia formata dal bosniaco Tomislav Brkic e dal portoghese Francisco Cabral, rispettivamente numeri 50 e 49 nella classifica di doppio. Simone e Fabio, attualmente al nono posto nella "Race" inseguono la quarta finale stagionale, la dodicesima in carriera.

