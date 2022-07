Umago (Croazia) - Il confine dista solo 30 km, ma questo venerdì Umago sembra essere tornata italiana. L'edizione 2022 del torneo croato, comunque vada, entrerà nella storia del tennis azzurro: grazie alla presenza tra i migliori 8 giocatori del tabellone di Jannik Sinner, Franco Agamenone, Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri (gli ultimi tre provenienti dalle qualificazioni) è stato, infatti, eguagliato il record dell'Atp di Saint Vincent (Valle d'Aosta) del 1987, in cui si qualificarono ai quarti Francesco Cancellotti, Paolo Cané, Simone Colombo e Claudio Pistolesi, competizione poi vinta dal cileno Pedro Rebolledo in finale con Cancellotti.

Per trovare così tanta Italia ai quarti in un torneo all'estero, invece, bisogna risalire a Bastad 1974, con i quattro protagonisti della Coppa Davis 1976, ovvero Corrado Barazzutti, Tonino Zugarelli, Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che perse in finale con Borg.

Il programma dei quarti di Umago

Quel che è certo è che almeno uno degli azzurri sarà anche in semifinale: il derby Agamenone-Cecchinato aprirà infatti il Centrale alle 16. Chi passa sfiderà il vincente di SInner-Carballes Baena, a seguire sul terra rossa del Goran Ivanisevic. Sull'asse Italia-Spagna Giulio Zeppieri, invece, sfiderà Zapata Miralles.

