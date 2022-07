Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale sulla terra rossa di Umago , numero 59 del mondo, con un duplice 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Ora l’azzurro sfiderà un altro spagnolo, Roberto Carballes Baena, numero 86 ATP: i due si sono già affrontati nel 2022 al Roland Garros, con vittoria in quattro set di Sinner. si è qualificato ai dopo aver sconfitto in due set lo spagnolo Jaume Munar , numero 59 del mondo, con un duplice 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Ora l’azzurro sfiderà un altro spagnolo, Roberto Carballes Baena, numero 86 ATP: i due si sono già affrontati nel 2022 al Roland Garros, con vittoria in quattro set di Sinner.

La sportività di Jannik Sinner, ammette il tocco della rete: IL VIDEO

Ieri però c’è stato un momento di grande sportività sul punteggio di 6-4 4-3 30-0: Sinner ha tentato il serve & volley ma non ha chiuso con la volée, esponendosi al passante di Munar. Il colpo dello spagnolo non è stato definitivo e l’azzurro ha parato il passante, ma con la racchetta ha toccato la rete. Il giudice di sedia non se n'è accorto, e ha assegnato il punto a Sinner.

Se n'era accorto invece lo spagnolo, che ha mosso le sue ragioni al giudice di sedia, che, a quel punto, non ha potuto far altro che chiedere conferma a Sinner, che ha ammesso sportivamente il tocco della rete ricevendo gli applausi dell’avversario e del pubblico presente.

