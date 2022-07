Umago (Croazia) - Ventidue giorni dopo riecco Jannik Sinner. Dopo lo stop concordato con il suo staff per recuperare dall'infortunio alla caviglia subito a Wimbledon contro Djokovic, il n° 1 italiano torna sulla terra rossa di Umago con un successo netto: 6-4 6-4 al n° 59 del mondo, Jaume Munar. In attesa del derby Musetti-Cecchinato e di Agamenone, in programma sul Centrale giovedì, sono già due gli azzurri ai quarti di finale: sull'asse Italia-Spagna Jannik sfiderà Carballes Baena (già battuto al Roland Garros), - Ventidue giorni dopo riecco. Dopo lo stop concordato con il suo staff per recuperare dall'infortunio alla caviglia subito a Wimbledon contro Djokovic, il n° 1 italiano torna sulla terra rossa di Umago con un successo netto: 6-4 6-4 al n° 59 del mondo,. In attesa del derby Musetti-Cecchinato e di Agamenone, in programma sul Centrale giovedì, sono già due gli azzurri ai quarti di finale: sull'asse Italia-Spagna Jannik sfiderà Carballes Baena (già battuto al Roland Garros), Giulio Zeppieri, invece, Zapata Miralles

La cronaca del match

Su un Goran Ivanisevic stracolmo, si parte con un break Sinner e controbreak immediato Munar. Jannik deve scrollarsi un po' di ruggine di dosso dopo lo stop causa fastidio al piede. Sotto gli occhi attenti di coach Vagnozzi l'altoatesino macina tennis game dopo game e regala recuperi da maratoneta, segno che l'infortunio è ormai un lontano ricordo. Lo spagnolo resiste fino al nono game quando arriva il sorpasso chirurgico, propiziato da un doppio fallo del 25enne delle Baleari. L'azzurro chiude 6-4 in poco meno di un'ora.

Nel secondo parziale il ritmo si impenna e Sinner sale in cattedra. Terzo gioco, seconda palla break: diritto-missile che scheggia la linea. Break. Come nel primo set, però, il talento di Sexten incappa in un passaggio a vuoto sul servizio, ne approfitta il suo avversario che aggredisce sulla diagonale di rovescio e pareggia i conti: 2-2. L'italiano non perde la concentrazione e mette per la seconda volta consecutiva la freccia. Da qui il match diventa una sorta di allenamento, in cui Jannik si distingue anche in fairplay cedendo il punto per un tocco della rete non visto dall'arbitro. La parte più difficile forse arriva in chiusura: sul 5-4, infatti, servono addirittura sei match point (e due palle break annullate) per chiudere i conti dopo quasi due ore di gioco. Munar diventa così il sesto spagnolo battuto da Sinner nel 2022 dopo Davidovich Fokina, Carreno Busta, Martinez, Carballes Baena e Alcaraz poche settimane fa a Wimbledon.

