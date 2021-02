Rafa Nadal al secondo turno, senza troppi rischi nonostante l'assenza della miglior forma fisica. Come da pronostico, il campione maiorchino si sbarazza in tre set (6-3, 6-4, 6-1) di Laslo Djere, comunque bravo a non farsi schiacciare in maniera eccessiva dal tennis dell'avversario. Lo spagnolo parte fortissimo, abbassando poi i ritmi nel finale di primo set e consentendo al serbo di brekkarlo e rientrare parzialemente in partita, almeno fino al nono game, quello decisivo per permettere al numero 2 al mondo di mettere la testa avanti nel match. Nel secondo set il copione si ripete, con Nadal che non senza qualche difficoltà riesce a portare a casa il punto e tarpare le ali a ogni speranza di rimonta di un comunque ottimo Djere.