Australian Open

Nick Kyrgios, dopo tante parole nelle ultime settimane , mette il tennis in prima pagina e supera il britannico Broady in tre set (6-4, 6-4, 6-3). Una partita tutto sommato facile per il padrone di casa, che ha vinto grazie alla prepotenza della prima di servizio e all’attenzione durante i propri turni di battuta. Certo, poi ci sono stati i break, ma in particolare Nick ha alzato le marce con 21 ace e l’80% con la prima. Broady non è stato quasi mai in grado di infastidirlo, perdendo poi il servizio per 4 volte.