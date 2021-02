La seconda giornata dell’Australian Open completava il primo turno del tabellone maschile, quello della parte bassa. Il primo a completare il suo compito tra i big del seeding è stato il russo Andrej Rublev . Già ammirato il ATP Cup e campione insieme al connazionale Medvedev , Rublev ha confermato il suo ottimo momento di forma con una convincente vittoria in 3 set sul tedesco Hanfmann: 6-3 6-3 6-4 il punteggio a favore della testa di serie n°7 del torneo. Per Rublev al secondo turno ci sarà uno tra Martin e Monteiro.

Una delle notizie più succose è forse la vittoria di uno dei più promettenti prospetti della nuova generazione, il 17enne spagnolo – classe 2003 – Carlos Alcaraz Grafia. Una gran prima volta per l’iberico, che regola in 3 set un giocatore come l’olandese van de Zandschulp, che nella settimana precedente aveva fatto vedere discrete cose. Alcaraz è passato in 3 set: 6-1 6-4 6-4 il punteggio che gli ha regalato il primo secondo turno slam della carriera. Lì sfiderà lo svedese Ymer, vincitore un po' a sorpresa di un match in rimonta sulla testa di serie n° 26 Hurkacz.