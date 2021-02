Chi lo indica come possibile favorito alla vittoria finale si è dovuto in parte ricredere nella notte tra venerdì e sabato. Già perchè il peggior nemico di Daniil Medvedev è... Daniil Medvedev. In una Rod Laver Arena tristemente deserta causa lockdown, il russo è andato vicino all'auto-sabotaggio totale contro la testa di serie n° 28 del tabellone, il serbo Filip Krajinovic, salvo poi salvare il suo cammino agli Australian Open con la prima vittoria in carriera al quinto set.

Medvedev, passante immaginifico: Krajinovic può solo guardare

Australian Open Highlights | Casper Ruud - Radu Albot UN' ORA FA

Il finalista degli US Open 2019 dipinge tennis nei primi due parziali, non facendo sconti all'avversario e portando a casa il 2-0 in poco più di un'ora di gioco. Poi... il blackout, innescato dal rumore della macchinetta del nastro (un po' come Kyrgios) e percentuali sempre più "sporche" al servizio. Alla sesta palla break guadagnata nella partita, Krajinovic mette la freccia nel quarto game del terzo set, sfruttando l'evidente calo di tensione del russo che lo controbreakka per poi perdere nuovamente il servizio nel momento decisivo. 6-3 e sfida riaperta, con il n° 4 del torneo che se la prende col suo coach Gilles Cervara: "Mi dai troppi consigli". Il francese se la prende e lascia l'impianto.

"Lasciami giocare": Medvedev zittisce il suo coach che se ne va

Lo psicodramma del 25enne di Mosca continua anche nel quarto parziale, dove viene subito breakkato e dove chiede un Medical Timeout sul 5-2 Krajinovic. La musica non cambia al suo rientro in campo, ma nel quinto, inevitabile, set succede l'impensabile. 6-0 Medvedev in 25 minuti. Se non è follia questa, poco ci manca.

Australian Open "Lasciami giocare": Medvedev zittisce il suo coach che se ne va UN' ORA FA