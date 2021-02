Il derby ceco tra le due Karoline è il festival degli orrori (e degli errori). Nel silenzio surreale di una Rod Laver Arena per la prima volta deserta causa lockdown, la spunta Muchova in due set alla fine di un match che difficilmente sarà ricordato. La testa di serie n° 25 approfitta dei 41 errori non forzati della sua connazionale a cui si sommano 10 doppi falli.