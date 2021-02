Non commette passi falsi Garbine Muguruza all'esordio in questo Australian Open. La spagnola archivia in due set la pratica Gasparyan con il risultato di 6-4, 6-0 in un match apparso mai realmente in discussione. La numero 14 al mondo controlla le fiammate della russa nel primo set, riuscendo poi a dilagare nel secondo strappando il pass per il secondo turno senza particolari sforzi. Adesso se la dovrà vedere contro Samsonova, fresca vincitrice del match contro Badosa.

Suda un po' di più, invece, Sofia Kenin. La campionessa in carica riesce ad avere la meglio dell'austriaca Inglis in due set non certo senza alcuna difficolta. 7-5, 6-4 il risultato finale, e numero 4 al mondo pronta a vedersela con l'estone Kanepi al secondo turno della competizione.

Servono tre set a Belinda Bencic superare il primo turno contro la numero 80 al mondo Lauren Davis. La svizzera concede un set all'avversaria ma passa con il risultato finale di 6-3, 4-6, 6-1, riuscendo a reagire immediatamente al ritorno della statunitense. Approdo al secondo turno in cui la numero 12 del ranking WTA affronterà la vincente del match tra Kuznetsova e Strycova.

La sorpresa della notte è l'eliminazione di Vika Azarenka: la bielorussa crolla in due set contro la statuinitense Pegula, ordinata e brava nel limitare al minimo le sbavature contro la numero 13 al mondo. 7-5, 6-4 il risultato finale, con Azarenka che prova a rientrare in partita nel secondo set dopo essere stata costretta al medical timeout per un problema fisico. Nemmeno questo, però, spezza il ritmo di Pegula, che alla fine porta a casa la seconda vittoria in carriera contro una top 50. Al secondo turno affronterà la vincente di Aiava-Stosur.

Vittoria in due set anche per Svitolina nel match contro la ceca Bouzkova: la numero 5 al mondo passa col risultato di 6-3, 7-6 al termine di un match comunque giocato a viso aperto dalla propria avversaria. La campionessa ucraina controlla il rientro dell'avversaria e archivia un match comunque non facile, accedendo - così - al prossimo turno dove se la vedrà contro la vincente della sfida tra Gauff e Teichmann.

