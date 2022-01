Tennis

Australian Open, Berrettini: "Nadal più forte del 2019, ma ora so come affrontarlo"

AUSTRALIAN OPEN - Il n° 1 italiano si prepara alla semifinale contro Rafael Nadal, remake del match degli US Open 2019: "Rafa è un campione, si sa adattare sempre meglio alle superficie veloci, ma io sono consapevole dei miei mezzi, so come affrontare queste partite. Mi sento pronto"

00:01:27, 13 minuti fa