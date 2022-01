Tennis

Australian Open, Daniil Medvedev dopo il ko in finale: "Alla fine ho chiesto a Nadal 'Ma non sei stanco?'"

AUSTRALIAN OPEN - Il russo, numero due del mondo, nel suo discorso in campo dopo la sconfitta in rimonta subita contro Rafa Nadal dopo una finale leggendaria durata oltre 5 ore: "Rafa oggi è stato irreale, a un certo punto gli ho chiesto se non fosse stanco e mi ha risposto...".

00:00:48, un' ora fa