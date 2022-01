Tennis

Australian Open, Nadal dopo il successo su Medvedev: "Non sapete quanto ho combattuto per vincere questo 21° Slam"

AUSTRALIAN OPEN - Rafa Nadal, estremamente emozionato, ha ringraziato il pubblico di Melbourne per il sostegno avuto lungo tutte queste due settimane e tessuto le lodi di Daniil Medvedev che gli ha reso la vita durissima: "Daniil non ho dubbi che se continuerai così vincerai almeno un paio di questi tornei in carriera".

00:00:50, 2 ore fa