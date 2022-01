Il capolavoro di Daniil Medvedev! Nei quarti di finale il vincitore degli US Open sfodera la prima rimonta del torneo da 2 set di svantaggio, salvando addirittura un match point. Sulla Rod Laver Arena Felix Auger-Aliassime gioca i due set migliori della sua carriera, ma si deve arrendere al quinto, dopo quasi 5 ore, alla classe e alla determinazione del tennista russo che ora sfiderà Stefanos Tsitsipas per un posto in finale. Dall'altra parte del tabellone Berrettini-Nadal. Entrambe le semifinali sono in programma venerdì.

