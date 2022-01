A due giorni dall’inizio dell’Australian Open, Nick Kyrgios è tornato sull’argomento che ha tenuto banco durante tutta la settimana: l’affaire Novak Djokovic. Ecco le sue parole: "Hawke dice che Djokovic è una minaccia per i nostri confini. Lo stiamo trattando come un'arma di distruzione di massa. Ma non lo è. È qui per giocare a tennis, non sta facendo del male a nessuno", tuona Nick.

Onestamente, voglio che vinca il torneo. Sarebbe enorme (Nick Kyrgios)

L’australiano ha speso ancora parole sull’argomento anche per via dei commenti di Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, che ci sono andati giù pesante. "Mi fa impazzire, mi fa impazzire davvero sentire Nadal o Tsitsipas. Ok, capisco che devono rispondere ad una domanda e ognuno ha la propria opinione, ma ho la sensazione che lo trattino come Novak Djokovic e non come un essere umano. Dov'è il sostegno per questo ragazzo?"

Nick Kyrgios spera quindi che, domenica, il numero uno del mondo e campione in carica a Melbourne vinca la sua causa. Meglio, non solo vuole vedere giocare Djokovic, ma sogna anche di vederlo trionfare alla Rod Laver Arena per la decima volta il 30 gennaio. "Onestamente, voglio che vinca il torneo. Sarebbe enorme. Voglio andare in giro per Melbourne Park con la mia maglietta 'Idemo' (dai, in serbo). Voglio andare in giro con una maschera di Novak addosso".

Secondo le parole di Kyrgios, Djokovic gli ha inviato un messaggio per ringraziarlo del suo sostegno, cosa che probabilmente non si aspettava. Ma l'ascia di guerra è ben sepolta. "È divertente, ma Novak ed io eravamo amici. Ci siamo allenati insieme in alcuni tornei, ma i media ci hanno messo uno contro l'altro e hanno peggiorato il nostro rapporto. Ricordo che Novak è stato uno dei pochi giocatori che, da giovane, mi diceva: “Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a venire da me e ti aiuterò".

