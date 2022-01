Il grande giorno, per Ashleigh Barty, è finalmente arrivato. La racchetta aussie avrà l'opportunità di giocare per il suo primo titolo Slam sul suolo nativo. Barty è la prima australiana approdata nella finale di Melbourne dal 1980, ai tempi di Wendy Turnbull. In semifinale, Barty ha superato agilmente l'americana Madison Keys in due set, 6-1 6-3. Non ha sfigurato nemmeno Danielle Collins, sua avversaria in finale. L'americana ha travolto Iga Swiatek in due set , 6-4 6-1. Sul Centrale dunque, si attende grande spettacolo.