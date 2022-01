Una semifinale a senso unico, come previsto. Ashleigh Barty si divora Madison Keys in poco più di un'ora di gioco (6-1 6-3) e raggiunge l'atto finale degli Australian Open per la prima volta in carriera: sabato alle 9:30 sfiderà la vincente di Swiatek-Collins.

La cronaca del match

Ashleigh Barty riporta l'Australia in finale nell'Happy Slam al femminile dopo 42 anni e lo fa perdendo solo 21 game in 12 set giocati contro Tsurenko, le nostre Lucia Bronzetti e Camila Giorgi, Anisimova, Pegula e Madison Keys, battuta in semifinale. La n° 1 del mondo ha tenuto 46 turni di battuta su 47 in tutto il torneo (unico break subito da Anisimova). Con Keys, finalista degli US Open nel 2017, Barty prosegue il monologo con un netto 6-1 6-3 con 20 vincenti e 5 ace. Match mai in discussione fin dal primo set in cui l'americana ha perso tre volte il servizio. Nel secondo parziale iniziale equilibrio, ma poi la 25enne, due volte campionessa Slam, mette il turbo e chiude dopo appena un'ora e 4 minuti.

