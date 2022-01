Barty-Keys, match valido per la semifinale degli Australian Open 2022, è in programma sulla Rod Laver Arena alle 9:30 di giovedì 27 gennaio. In palio la finale di sabato contro la vincente di Swiatek-Collins.

9:45 - Barty-Keys 1-0

SUBITO BREAK BARTY! Alla prima palla break, la padrona di casa strappa subito il servizio all'americana

9:30 - Tutto pronto per Barty-Keys

Il match inaugurerà la sessione serale sulla Rod Laver Arena.

RECAP DAY 10

Nel Day 10 di Melbourne, tanti verdetti: a partire dal tabellone maschile, in cui Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev hanno prenotato il secondo slot in semifinale con le vittorie sul nostro Jannik Sinner e su Felix Auger-Aliassime. Nel femminile avanti Collins e Swiatek.

