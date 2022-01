Tennis

Medvedev, nuova polemica con arbitro e tifosi nella finale Australian Open 2022: "Sono idioti..."

AUSTRALIAN OPEN - Daniil Medvedev per la seconda partita consecutiva non ha saputo resistere a una conversazione nervosa con l'arbitro. Se in semifinale le pretese della seconda racchetta sono state dirette all'arbitro, nella partita finale si è lamentato dei tifosi.

00:00:59, un' ora fa