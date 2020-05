Berrettini: "Bisogna ripartire a porte chiuse ma è impossibile giocare con il guanto"

Dal nostro partner OAsport.it

Matteo Berrettini è ancora in attesa di riprendere l’attività agonistica. Il tennista romano è stato intervistato questa mattina da Radio 1 Rai e ha parlato proprio delle difficoltà che potranno esserci nell’organizzazione dei tornei: “Le indicazioni sanitarie dovranno darle gli esperti. Credo sia molto difficile permettere a una nazione di ospitare un evento con 400- 500 atleti che arrivano da 80 paesi diversi, ma spero tanto di sbagliarmi e spero che in un futuro prossimo si possa giocare e si possano riprendere le attività perché il mondo ne ha bisogno”. Prosegue il numero 8 del mondo:

Le uniche condizioni che vedo possibili, sono giocare a porte chiuse, evitare tutti i contatti non necessari a partire dalla stretta di mano fra gli atleti e con l’arbitro e gli asciugamani che non devono essere toccati dai raccattapalle

Tennis Berrettini: "Aiuti ai tennisti? Preferisco aiutare un ospedale o una famiglia in difficoltà" IERI A 17:03

Il semifinalista degli ultimi US Open fa capire che i tennisti sono comunque pronti a vivere un tennis diverso, ma senza troppi stravolgimenti:

Giocare con un guanto di lattice, ad esempio, non può essere la stessa cosa perché si perde completamente la sensibilità sulla racchetta e credo non si possa fare

Berrettini è attualmente in Florida insieme alla fidanzata Ajla Tomljanović e avrebbe dovuto partecipare anche a un torneo d'esibizione, dal quale si è cancellato per un problema alla caviglia: “Anche qui la situazione è un pochino migliore. Non c’è stato un lockdown così restrittivo come in Italia, ma abbiamo comunque seguito delle regole abbastanza ferree. Siamo riusciti ad allenarci perché abbiamo una casa che ci consente di fare esercizio fisico e abbiamo avuto la possibilità di andare a giocare a tennis in una casa privata. Pochi giorni fa ho preso una storta alla caviglia, ma è una cosa leggera. E quindi sto continuando a lavorare senza giocare per recuperare da questo leggero infortunio”.

Play Icon WATCH Berrettini in campo con le voci di Eurosport: "Vi mostro come ho migliorato il mio tennis" 00:02:53

Tennis Berrettini racconta la sua storia con Ajla Tomljanovic: "Non è stato facile conquistarla" 03/05/2020 A 08:15

Play Icon