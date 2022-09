fase a gironi della Coppa Davis. Da martedì 13 a domenica 18 settembre tale fase della Finale di Davis andrà in scena in quattro sedi diverse, ovvero Neanche il tempo per respirare. Il calendario del tennis mondiale non dà tregua e, poco dopo la conclusione degli US Open 2022, c’è da pensare alla. Da martedì 13 a domenica 18 settembre tale fase della Finale di Davis andrà in scena in quattro sedi diverse, ovvero Bologna , Glasgow, Valencia e Amburgo.

Gli azzurri di Filippo Volandri , con Matteo Berrettini e Jannik Sinner presenti, affronteranno nel Gruppo A Croazia, Argentina e Svezia e il target sarà quello di staccare il biglietto per la seconda fase ad eliminazione diretta prevista dal 22 al 27 novembre a Malaga, in Spagna. Parliamo di quattro gruppi da quattro squadre in cui saranno le prime due di ogni girone a continuare la loro avventura.

Da segnalare tra le fila degli Stati Uniti la rinuncia di Frances Tiafoe. Il tennista americano, spintosi fino alle semifinali degli US Open e capace di battere nel proprio percorso Rafael Nadal, ha deciso di non essere parte dei giochi. USA che giocheranno dal 13 settembre a Glasgow contro Kazakistan, Paesi Bassi e Gran Bretagna nel Gruppo D.

LA USTA ha annunciato che Tiafoe non sarà sostituito e per questo il roster statunitense sarà formato da Taylor Fritz, Tommy Paul, Jack Sock e Rajeev Ram. Da segnalare che il capitano non giocatore, Mardy Fish, salterà la trasferta in Scozia perché positivo al Covid, per questo ci sarà Bob Bryan a sostituirlo.

