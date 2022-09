Alla Unipol Arena di Bologna la Croazia supera l'Argentina 3-0 e spera ancora nella qualificazione alle Finals di Malaga in programma a fine novembre: la formazione balcanica dovrà tifare Italia domenica contro la Svezia per strappare il pass per i quarti. Borna Gojo, numero 164 del mondo, ha portato il primo punto battendo 6-1 3-6 6-3 Sebastian Baez, n.37 e decisamente sotto tono in questa settimana bolognese. Borna Coric (n.26) ha sigillato il successo croato piegando 6-4 7-6 Francisco Cerundolo (n.27). Mektic-Pavic poi hanno concluso l'opera battendo la coppia argentina Zeballos-Gonzalez 6-2 7-5.

Stati Uniti di Tiafoe e Fritz ai quarti. Andiamo a scoprire tutte le combinazioni. L'Italia capitanata da Filippo Volandri chiuderà il gruppo A contro la Svezia nella giornata di domenica a partire dalle ore 15. Gli azzurri, già qualificati alle Finals , hanno l’obiettivo di vincere il girone, anche per evitare accoppiamenti scomodi come la Spagna. Con la vittoria della Croazia, per l’Italia la strada è ulteriormente in discesa per il primo posto che significherebbe incontrare gli. Andiamo a scoprire tutte le combinazioni.

L’Italia chiude il girone al primo posto se:

Batte la Svezia

Perde 2-1 contro la Svezia

