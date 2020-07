Coronavirus, cancellati 5 tornei ITF ad agosto. Federer: “Us Open? Si deciderà entro fine luglio”

La decisione dell'annullamento delle competizioni minori è stata presa per garantire la sicurezza degli atleti e degli addetti ai lavori in relazione all'emergenza sanitaria che negli USA non dà segnali di miglioramento. Il campione svizzero: "Sono giorni di incertezza per il tennis, i viaggi e la quarantena rappresentano un grande problema"

La programmazione del tennis post-Covid incomincia a mostrare le prime crepe. Dagli Usa, dove è fissato il nuovo inizio, i bollettini sui contagi non sono certo incoraggianti: 55mila nuovi casi in un giorno che portano il totale a quasi tre milioni, con oltre 130mila decessi. Dato complessivo da non intendersi in maniera univoca perché le differenze da Stato a Stato sono enormi. L’USTA, la Federtennis americana, ha annullato tutti e cinque gli eventi ITF World Tennis Tour che erano previsti ad agosto. Nello stop sono inclusi i tornei femminili a Lexington, Kentucky, la settimana del 3 agosto, Landisville, Pennsylvania, la settimana del 10 agosto e Concord, Massachusetts, la settimana del 17. Per quanto riguarda il calendario maschile, invece, saltano le competizioni a Decatur, Illinois e Memphis, Tennessee, previste dalla settimana del 17 agosto. Come si legge dal comunicato ufficiale, la decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli atleti e degli addetti ai lavori.

US Open Berrettini: "Andare agli US Open? L'idea è quella, ma serve un protocollo. Ora mi alleno con Sinner" DA 16 ORE

Se al livello più basso del professionismo la situazione non è delle migliori, ai piani più alti non va certo meglio. Le parole di lunedì di Roger Federer alla tv svizzera in lingua tedesca RSF gettano ulteriori ombre in prospettiva della ripartenza dell’ATP prima a Washington e Cincinnati e poi con il primo Slam post Coronavirus, lo US Open.

Ho avuto un contatto con gli organizzatori domenica. Mi hanno spiegato che decideranno tra il 15 e il 30 luglio. Sono giorni di incertezza per il tennis, i viaggi e la quarantena rappresentano un grande problema.

Dopo la notizia del “congelamento” dei punti ATP per due anni la possibilità di forfait illustri non è da escludere. Il nodo organizzativo ancora da sciogliere è rappresentato dalla quarantena per chi rientrerà nel Vecchio Continente dai tornei oltreoceano, incompatibile con la partecipazione ai Masters di Madrid e Roma di metà settembre.

Play Icon WATCH UTS: Berrettini demolisce Popyrin (4-0) e vede vicinissimo il sogno semifinali 00:01:17

Tennis Ufficiale, cambia il conteggio del Ranking ATP da qui a fine stagione DA 18 ORE