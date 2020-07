Federer: "Sarebbe più facile smettere adesso ma voglio darmi la possibilità di divertirmi ancora"

Dal nostro partner OAsport.it

Secondo alcuni, anzi molti, lui è il tennis, o secondo altri è il più forte di tutti i tempi. Resta il fatto che il 20 volte vincitore di Slam Roger Federer è sempre più vicino alla soglia dei 40 anni. L’8 agosto lo svizzero festeggerà il suo 39° compleanno e lo farà rimanendo in famiglia, reduce da una doppia operazione al ginocchio. L’ultimo ricordo dell’elvetico in questa stagione martoriata dalla pandemia è nell’esibizione sudafricana con Rafael Nadal. Riferendoci poi ai match ufficiali, si pensa alla semifinale degli Australian Open 2020, persa contro l’attuale n.1 del mondo Novak Djokovic e giocata in precarie condizioni fisiche.

Ecco che la parola che i “Federeriani” non vorrebbero mai sentire, inizia a essere pronunciata dall’asso di Basilea. In un’intervista al magazine tedesco Zeit, riportata dal corriere.it, Roger ha ammesso che il momento del ritiro non è così lontano:

Si avvicina sempre di più e mi mancherà moltissimo il tennis. Sarebbe più facile per me smettere adesso ma voglio darmi la possibilità di divertirmi ancora in campo

Questa l'ammissione del rossocrociato, che sta cercando di recuperare dai problemi fisici citati, puntando al rientro nel 2021:

All’inizio mi preoccupavo solo della mia salute ma adesso mi manca davvero la sensazione di giocare davanti al pubblico. Devo essere paziente e continuare a lavorare

