Durante la quarantena, due ragazze della località savonese spopolarono sul web giocando a tennis sui tetti delle loro abitazioni. Dopo aver girato il nuovo spot del suo marchio di pasta nella stessa location, il fenomeno svizzero ha improvvisato qualche scambio con loro.

Se siete passati per Finale Ligure, località nel savonese, e guardando sui tetti vi è sembrato di vedere l'elegante sagoma di Roger Federer state tranquilli: non si è trattato di un'allucinazione. Il campione svizzero si è esibito in qualche scambio "ad alta quota" con Vittoria e Carola, le due ragazze che durante il lockdown avevano spopolato sul web con il video che le riprendeva mentre erano intente a palleggiare sui terrazzi delle rispettive abitazioni.

Play Icon WATCH Federer, le lacrime del campione: il match point con Soderling al Roland Garros 2009 00:00:50

Wimbledon Wimbledon: cambia la formula del seeding per il 2021, premi in denaro ai "qualificati" del 2020 DA 4 ORE

Il motivo? La marca di pasta di cui il Maestro di Basilea è testimonial ha scelto proprio questa location per girare il suo nuovo spot. E dopo il dovere lavorativo, il piacere più grande è stato per le due giovanissime, che hanno realizzato il sogno di giocare a tennis con il loro idolo. In questo momento, Federer è fermo ai box dopo l'operazione al ginocchio e con ogni probabilità si rivedrà sui campi non prima del 2021. Ma ha trovato comunque il modo di far emozionare i suoi fan.

Play Icon WATCH Il miglior Federer di sempre sul rosso: rivivi la semifinale 2011 contro Djokovic in 180 secondi 00:03:16

Tennis La federazione francese: "Djokovic? Nessun motivo per parlare male di lui, serve più unità" DA 5 ORE

Play Icon