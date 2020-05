Dal nostro partner OAsport.it

Una notizia che sabato ha colto tutti di sorpresa: Fabio Fognini ha deciso di operarsi a entrambe le caviglie, dopo i dolori degli ultimi 2-3 anni. Il ligure ha preso questa decisione in un’annata particolare, sconvolta di fatto dalla pandemia globale. Una stagione del tennis mondiale sospesa fino al 31 luglio, se si parla di circuito ATP, e sulla quale i dubbi di una possibile ripresa non mancano non per la pericolosità della pratica, quanto per le difficoltà oggettive negli spostamenti.

L’operazione è riuscita perfettamente“, ha fatto sapere Fabio che aveva annunciato via social l’intervento in artroscopia. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ligure è stato operato in anestesia generale ed è uscito dalla sala operatoria poco prima di pranzo, risvegliandosi nel pomeriggio. Una storia Instagram pubblicata stamane, nella quale vediamo le caviglie con tanto ghiaccio, testimonia che il giocatore di Arma di Taggia si è già potuto sedere.

Tennis Fabio Fognini annuncia: "Oggi mi opero alle caviglie". Il 2020 è già finito? IERI A 09:22

L’operazione si è svolta presso la clinica Domus Nova di Ravenna ed è stata effettuata del dottor Francesco Lijoi. Nel 2017 Lijoi operò un altro campione dello sport italiano, ovvero Gian Marco Tamberi, infortunatosi poco prima dei Giochi Olimpici di Rio 2016. Stando a quel che si apprende dalle cronache, l’intervento è stato necessario per le calcificazioni dall’articolazione destra e a ripulire la sinistra.

È stato impressionante vedere i frammenti ossei che mi hanno tolto dai piedi. Ho fatto la cosa giusta e sono contento, anche se sono un po’ provato dall’operazione

Il tennista ha lasciato l’ospedale e tornerà proprio ad Arma di Taggia dove assieme al fisioterapista Giovanni Meoli affronterà sei settimane di riabilitazione per poi spostarsi a luglio con tutta la famiglia in Puglia, dove risiedono i cari della moglie Flavia Pennetta, riprendendo gradualmente gli allenamenti, in attesa di sapere quando e se il circuito ATP sarà nuovamente attivo. Difficile stabilire i tempi di recupero. Molti credono che possa essere pronto per settembre, sognando una sua presenza al Roland Garros, previsto sul finire del mese citato. Non resta che aspettare.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Play Icon WATCH Fognini, pennellata d'autore: magia col lob di recupero contro Pella 00:00:39

Tennis Fabio Fognini: "Ho potuto dedicare questi mesi alla famiglia, mi sento più maturo come uomo e padre" 24/05/2020 A 08:27