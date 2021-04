Continua il momento d’oro del tennis italiano dentro e fuori dal campo. Oltre ai risultati ottenuti dai tennisti azzurri, si aggiungono anche le gratificazioni che il mondo ATP continua a dare al Bel Paese. Nelle ultime settimane sono arrivate le conferme dei tornei di Parma e Palermo ed ora è arrivata anche la notizia che il grande tennis tornerà anche a Napoli.

Come riporta il sito Napoli Today il capoluogo campano ospiterà un torneo Challenger. Si tratta di un graditissimo ritorno nel circuito mondiale per la città di Napoli dopo cinque anni di assenza. La sede del torneo (ovviamente in terra rossa) sarà il Tennis Club di viale Dhorn

L’ultimo vincitore nel 2016 fu lo slovacco Jozef Kovalik. Il torneo si terrà con ad inizio ottobre (dal 4 al 10) in un periodo dell’anno ricchissimo per il tennis italiano, visto che in autunno a Torino si disputeranno le ATP Finals e anche la prima fase della Coppa Davis.

