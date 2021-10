Finisce con un 6-0 6-2 subito in un’ora e 9 minuti il secondo turno di Salvatore Caruso al Masters 1000 di Indian Wells. A eliminare il siciliano è il russo Aslan Karatsev, numero 19 del seeding, che dimostra di non essere esattamente in vena di scherzi in questo momento. Per il semifinalista degli Australian Open 2021 ora ci sarà il confronto con il canadese Vasek Pospisil, che ha sconfitto in tre parziali l’americano, beneficiario di wild card, J.J. Wolf.

Se Karatsev di problemi al servizio fondamentalmente non ne ha (tre punti persi nel set d’apertura), i guai di Caruso iniziano subito: perde per due volte la battuta a 30 e le prime palle game le ha sullo 0-4, ma quell’unica opportunità sul 40-30 non riesce a sfruttarla, mentre la quarta del russo per allungare ancora è decisiva per siglare il cappotto in 34 minuti.

Non si può propriamente dire che ci sia più lotta all’inizio del secondo set, perché i due per quattro giochi tengono in maniera molto agevole il servizio. Dal 2-2, però, ricomincia la marcia di Karatsev, che però rischia di avere un intoppo sul 2-3, quando Caruso ha l’unica palla break di tutto l’incontro, non concretizzata, corrispondente all’unico gioco in cui il russo deve andare ai vantaggi. Il match finisce poco dopo.

Poco da dire in termini statistici sul match: Karatsev domina praticamente tutto, a partire dai punti vinti con la prima (91%, 21/23), percentuale che anzi è del 100% (9/9) nel primo set. E se è vero che le prime in campo sono simili (58%-59%), a far la differenza è la qualità della battuta dei due.

