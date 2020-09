A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020 , oggi, giovedì 17 settembre, si è concluso il secondo turno del tabellone principale di singolare femminile con la disputa degli ultimi otto incontri che hanno completato il quadro delle sedici qualificate agli ottavi, in programma domani.

Victoria Azarenka et Sofia Kenin.

La bielorussa Victoria Azarenka compie l’impresa di giornata eliminando la statunitense Sofia Kenin, numero 3, con un duplice 6-0 che resterà negli annali. La romena Irina Camelia Begu, che al primo turno aveva eliminato Elisabetta Cocciaretto, saluta la competizione, superata dalla britannica Johanna Konta per 6-0 6-4.

Esce anche l’estone Anett Kontaveit, rimontata e battuta dalla russa Svetlana Kuznetsova, vittoriosa per 4-6 7-5 6-3, mentre l’altra russa Daria Kasatkina elimina la boema Katerina Siniaková con un rapido 6-2 6-3, infine la kazaka Yulia Putintseva fatica tre set per avere la meglio sulla croata Petra Martic, superata per 6-3 6-7 6-4.