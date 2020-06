Nelle 8 settimane per il momento calendarizzate dall'Atp si giocheranno 2 Slam (Us Open e Roland Garros), 3 Masters 1000 (Roma, Madrid e Cincinnati), 1 Atp 500 (Washington) e 1 Atp 250 (Kitzbuhel). Ufficializzate le date anche del tennis femminile che ripartirà il prossimo 3 agosto da Palermo

Il tennis riparte dopo lo stop forzato di 5 mesi. Dopo l'annuncio ufficiale degli US Open da parte del governatore dello Stato di New York, arriva anche il calendario aggiornato dall'Atp per la stagione sul cemento e sulla terra rossa. Si partirà da Cincinnati e Washington, tornei in preparazione a Flushing Meadows, per poi inaugurare il primo Slam post-Covid il prossimo 31 agosto.

Confermata anche l'indiscrezione di questa mattina del presidente della Federtennis, Binaghi sulla data d'inizio degli Internazionali di Roma: si terranno a partire dal prossimo 20 settembre, dopo Madrid e prima del Roland Garros. A completare il ventaglio di appuntamenti finora programmati c'è l'Atp 250 di Kitzbuhel che inaugurerà la stagione sul rosso nel Vecchio Continente il prossimo 8 settembre. La Rogers Cup prevista a Toronto dal 7 al 16 agosto è stata ufficialmente posticipata al 2021. Queste le parole di Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp.

Il calendario è stato uno sforzo collettivo, speriamo di aggiungere altre competizioni. Vorrei riconoscere l'impegno dei tornei per svolgersi in queste condizioni, così come quello dei giocatori che dovranno competere in condizioni diverse dal solito.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento la federazione del tennis americano ha annunciato che agli Us Open ci saranno giudici di linea solo sull'Arthur Ashe Stadium e sul Louis Armstrong, i due impianti principali di Flushing Meadows. Sugli altri campi è previsto l'HawkEye Live, il cosiddetto "Occhio di Falco". Inoltre non è prevista la presenza dei media, tranne quelli che appartengono ai broadcast partner.

La WTA riparte da Palermo il 3 agosto

Nelle 17 settimane per il momento calendarizzate, invece, dalla Wta si giocheranno 20 tornei: 2 Slam (Us Open e Roland Garros), 2 Premier Mandatory (Madrid/Pechino), 3 Premier 5 (Cincinnati/Roma/Wuhan), 3 Premier, 8 International (di cui 2 da definire), le Wta Finals e il Wta Elite Trophy. Ecco il programma completo.

Queste, invece, le parole di Steve Simon, ceo della WTA

Avendo valutato le prospettive globali per i viaggi nella seconda metà dell'anno e collaborato con i nostri esperti medici per fornire l'ambiente più sicuro possibile e affrontando le diverse sfide operative per lo svolgimento di eventi in sicurezza nel contesto del COVID-19, la WTA è lieta di pubblicare un calendario per il resto della stagione 2020.

