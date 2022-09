Rafael Nadal contro Jack Sock e Frances Tiafoe, sprecando anche un match point al supertiebreak. Non importa, nonostante la sconfitta il mondo del tennis gli ha tributato gli onori che meritava, ma la competizione va avanti. A sorpresa, però, va avanti anche senza Rafael Nadal. Che Federer avesse scelto di giocare solo il doppio si sapeva già, ma arriva come un fulmine a ciel sereno anche il forfait dello spagnolo, che quindi apre la strada agli straordinari per il nostro doppio di lusso con Novak Djokovic. È tutto vero ed è tutto finito: Roger Federer ha davvero dato l'addio al tennis. Il Re ha abdicato definitivamente tra le lacrime dopo aver disputato (e perso) il doppio in coppia con l'amico e rivalecontro, sprecando anche un match point al supertiebreak. Non importa, nonostante la sconfitta il mondo del tennis gli ha tributato gli onori che meritava, ma la competizione va avanti. A sorpresa, però, va avanti anche senza Rafael Nadal. Che Federer avesse scelto di giocare solo il doppio si sapeva già, ma arriva come un fulmine a ciel sereno anche il forfait dello spagnolo, che quindi apre la strada agli straordinari per il nostro Matteo Berrettini, chiamato come riserva e ora lanciato nel vivo come protagonista, visto che dovrà disputare in giornata ben due match: il primo singolare e poi in chiusura il

Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime dalle 14:00 italiane

Berrettini diventa dunque la star del momento ed è chiamato alla prima sfida contro l'amico fraterno Felix Auger-Aliassime. I due si sono incontrati quattro volte, di cui una alla Laver Cup dello scorso anno, e Matteo ha un bilancio di tre vittorie e una sconfitta. Per Berrettini l'ultimo appuntamento nel tour è stato agli US Open, coi quarti di finale persi contro il compagno di squadra del Team Europa Casper Ruud, ma l'abbiamo rivisto poi in campo a Bologna per la Coppa Davis nelle vittorie su Borna Coric, Sebastian Baez ed Elias Ymer.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI SABATO 24 SETTEMBRE

Sessione diurna

Ore 14:00 Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime

A seguire Cameron Norrie-Taylor Fritz

Sessione serale

Ore 20:00 Novak Djokovic-Frances Tiafoe

A seguire Matteo Berrettini/Novak Djokovic-Jack Sock/Alex De Minaur

