6:30 - Nel frattempo, c'è l'Order of Play

Il torneo, tuttavia, deve poter iniziare e così gli Australian Open hanno già compilato l'ordine di gioco. Djokovic compare nella prima giornata ed è nel secondo incontro sessione serale alla Rod Laver Arena, non prima delle 21 (ossia le 11 di domani mattina, lunedì 17, per l'Italia). Nel caso in cui il serbo dovesse essere nuovamente espulso, al suo posto entrerebbe un lucky loser (per i meno avvezzi al tennis, ma che si sono appassionati a questa vicenda, un lucky loser, ossia "perdente fortunato" è un giocatore che non ha superato le qualificazioni, ma che viene ripescato. In questo caso sarebbe un perdente fortunatissimo, perché Djokovic è testa di serie numero 1 e quindi andrà ad affrontare Miomir Kecmanovic, ch è il numero 78 del ranking ATP e quindi decisamente più abbordabile - almeno sulla carta - di un'altra testa di serie).

Ad

Tennis Chris Evert shock: "Ho un cancro alle ovaie al primo stadio" 13 ORE FA

6:15 - Dovremo presumibilmente aspettare qualche ora

Secondo quanto detto dal presidente della Corte Federale, il giudice James Allsop, "quello che vorremmo fare è trascorrere il pomeriggio e la prima parte della serata a trattare gli argomenti che sono stati portati in tribunale. Non al fine di esporre le ragioni complete oggi, ma comunque per definire l'esito della questione". In questo momento a Melbourne sono le 16, visto che ci sono 10 re di fuso orario di differenza tra quella parte dell'Australia e l'Italia, quindi vuol dire che una sentenza potrebbe arrivare anche oltre l'orario di cena oceaniano, che potrebbe voler dire le 10 p le 11 nostre, quindi un po' di ore da trascorrere insieme.

6:00 - Udienza sospesa, la corte sta deliberando

Spervamo di poter aprore la giornata italiana con una notizia conclusiva, e invece no. Come da programma, la corte composta da tre giudici ha aperto l'udienza alle 23:30 italiane e il procedimento è stato sospeso un paio d're fa, quando invece si auspicava di poter avere già un verdetto.

Amici di Eurosport, ci siamo. Oggi potrebbe essere il giorno in cui si conoscerà la sorte definitiva di Novak Djokovic. Il tempo stringe e la prossima notte inizieranno gli Australian Open, perciò una decisione deve inevitabilmente essere presa.

Seppi su Djokovic: "Situazione non bella, difficile concentrarci"

Australian Open Kyrgios: "Djokovic trattato come arma di distruzione. Spero vinca torneo" 14 ORE FA