Un’annata da dimenticare questo 2020, per lo sport in generale, compreso il tennis. L’assenza di Roger Federer si è ovviamente fatta sentire: l’elvetico ha infatti deciso di sottoporsi ad una operazione al ginocchio, sfruttando il momento delicato a causa del Covid-19. Dalla Svizzera però arrivano notizie positive: il fenomeno è tornato ad allenarsi a pieno ritmo. A confermarlo, in un’intervista a Tennis Head, è il suo coach Ivan Ljubicic: "Riceviamo notizie costanti dagli Australian Open ogni giorno. Sia Federer che io cerchiamo di fare del nostro meglio per arrivare nel miglior modo possibile all’inizio del torneo. Ci siamo allenati per quasi otto mesi perché il suo ritorno sia un successo".