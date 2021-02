Negli ottavi del torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, l’azzurro Salvatore Caruso viene superato dal serbo Mioimr Kecmanovic, testa di serie numero 7, con il punteggio di 7-6 (5) 5-7 7-5 in tre ore e cinque minuti, dopo un’interruzione per pioggia di un’ora e mezza. Ai quarti il balcanico se la vedrà con Jannik Sinner. Nel primo set parte male Caruso, che in apertura subisce il break, ma nel quarto game riesce a trovare il 2-2. Nuovo scambio di break tra i due avversari tra settimo ed ottavo gioco, ma nonostante tante incertezze al servizio, si arriva al tie break. Anche in questo caso Caruso parte male e si ritrova sotto 0-3, ma riesce a trovare il 3-3. Nuovo strappo di Kecmanovic per il 5-3, con il serbo che trova due set point sul 6-4. Il secondo è quello buono per il 7-6 (5) in 73 minuti di gioco.