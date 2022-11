Milano - Dopo Arnaldi e Passaro anche Lorenzo Musetti saluta le Atp Next Gen Finals meneghine. Nello spareggio vista semifinale contro il n° 41 del mondo, Jack Draper, l'azzurro si arrende 4-1 4-0 4-3 in 56 minuti di gioco. Per la seconda edizione consecutiva l'allievo di Simone Tartarini viene eliminato al Round Robin, le due semifinali del torneo saranno Nakashima-Draper e Stricker-Lehecka. Musetti è ora atteso dall'ultimo appuntamento della stagione, ovvero le Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga a fine novembre (l'Italia giocherà con gli Usa i quarti di finale).

Stanco, sotto tutti i punti di vista. La serata, i 56 minuti in campo, di Lorenzo Musetti è una copia sbiadita del giocatore che ha scalato decine di posizioni nel ranking mondiale dall'inizio dell'anno. E neppure un Allianz Cloud vestito a festa è riuscito a invertire un climax discendente iniziato giovedì nella rimonta sfumata al quinto tiebreak contro il n° 111 del mondo, Dominic Stricker. L'azzurro chiude il suo terzo match a Milano con 23 errori non forzati e solo tre punti vinti con la seconda. Draper ora diventa la testa di serie favorita per la vittoria finale.

