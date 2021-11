Grazie al successo su Hubert Hurkacz, Novak Djokovic vola in finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy e blinda il primo posto del ranking ATP a fine anno per la settima volta in carriera dopo 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 e 2020: è record (superato Sampras). Il serbo ora attende il vincente dell'altra semifinale tra Medvedev e Zverev. Domenica cercherà il titolo n° 37 nella finale n° 54 a livello 1000: se dovesse arrivare un successo il record, che al momento detiene con Nadal, tornerà esclusivamente suo. Non male come ritorno in campo dopo la sciagurata finale degli US Open che ha infranto il sogno Grande Slam.

Anni conclusi da n° 1

Ad

Novak Djokovic 7 Pete Sampras 6 Jimmy Connors 5 Roger Federer 5 Rafael Nadal 5 John McEnroe 4 Ivan Lendl 4 Bjorn Borg 2 Stefan Edberg 2 Lleyton Hewitt 2

ATP, Parigi Un buon Djokovic regola Fritz: è semifinale UN GIORNO FA

a breve il servizio completo...

Djokovic: "Australian Open? Deciderò quando ci saranno ufficialità"

ATP, Parigi Hurkacz strappa l'ultimo pass per le Atp Finals: Sinner fuori IERI A 15:25