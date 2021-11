E’ dolce il ritorno di Lorenzo Musetti nella città della consacrazione: a Parigi - luogo che cullò il suo exploit estivo su terra rossa - la racchetta carrarese prevale su Laslo Djere 4-6 7-6(5) 6-4 in un match tra “terraioli” trapiantati sul veloce cemento francese. Al secondo turno, Musetti sfiderà il vincente tra Duckworth e Bautista Agut. L’azzurrino conferma il trend di controllata crescita instaurato dalle uscite di Anversa e Vienna, sfatando l’inquietante tabù che lo vedeva, prima di questo match, sotto 3-0 negli incroci con il tennista serbo.

Il primo set si apre su ritmi sostenuti: più dinamico e composto Djere, che accelera a piacimento col dritto colpendo Musetti sulla distanza. Al quinto gioco l’azzurrino concede il break decisivo, accusando il contrappeso di un tennis fiacco e rinunciatario sotto l’affilata prima del serbo (ben 29 vincenti scagliati nel match). Musetti deve accontentarsi delle briciole lasciate dalla seconda di Djere, accorciando eccessivamente il suo raggio di risposta sotto la potenza prosciugante del servizio nemico.Il cambio di passo arriva al nono game: l’allievo di Tartarini tiene a zero Djere, imprimendo maggiore velocità al suo servizio. Il parziale si chiude sul 6-4 in favore del 26enne di Senta, ma Musetti si riscopre vivo e ancora in partita.

Nel secondo set infatti, Djere torna subito col piede sull'acceleratore e trova un break immediato, ma le chiavi del gioco non sono più nelle sue mani: Musetti persevera sulla linea combattiva fino a sfondare col repentino controbreak. Trascinatosi al tiebreak, il toscano mantiene la distanza di sicurezza e sigilla il secondo parziale al primo set point.

All’imbocco dell’ultimo set, l’inerzia è tutta dalla sua parte: Musetti allarga le crepe del tennis di Djere (che perde lucidità sul finale, arrotondando a 5 la quota di doppi falli commessi nel match, che si aggiungono a 41 errori non forzati) fino a spingersi in una situazione vantaggiosa di 2 break a 1. Stremato ma lucido a rete, Musetti si aggrappa al fedele rovescio per il resto della gara, ipotecando così il passaggio del turno.

