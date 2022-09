Dopo gli US Open, vinti dal nuovo n° 1 del mondo Carlo Alcaraz, l'attenzione del mondo del tennis si sposta sulle Atp Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre. Come nella scorsa edizione, sia Jannik Sinner che Matteo Berrettini sono in corsa per un posto al Pala Alpitour (nel 2021 il romano, qualificato da sesto, aveva rinunciato per infortunio dopo l'esordio con Zverev facendo subentrare, in qualità di riserva, l'altoatesino).

Race Atp Finals, la graduatoria e i qualificati

* in grassetto chi è già qualificato

Posizione Giocatore Punti 1 Carlos Alcaraz 6460 2 Rafael Nadal 5810 3 Casper Ruud 4930 4 Stefanos Tsitsipas 4630 5 Daniil Medvedev 3375 6 Andrey Rublev 3055 7 Félix Auger-Aliassime 2860 8 Alexander Zverev 2700 9 Hubert Hurkacz 2635 10 Taylor Fritz 2385 11 Cameron Norrie 2365 12 Pablo Carreño Busta 2270 13 Jannik SINNER 2265 14 Matteo BERRETTINI 2225 15 Novak Djokovic 2015

Race Atp Finals, i posti disponibili e il caso Djokovic

I primi quattro posti, dunque, sono già assegnati a Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Restano tre piazze libere, in quanto Novak Djokovic, vincitore di Wimbledon, ha praticamente in tasca il biglietto per Torino (secondo il regolamento, gli basta terminare tra i primi 20 della Race). Al momento le ambite posizioni sono occupate da Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime, su cui gli azzurri devono fare la corsa.

Race Atp Finals, tornei e punti in palio

Da qui a novembre sono in palio la bellezza di 2750 punti potenziali (con la combinazione di 1 Masters 1000, 2 tornei 500 e 3 tornei 250). Ecco il calendario e la programmazione di Sinner e Berrettini:

Data di inizio Torneo e punti in palio Entry list 26/09 Atp 250 Seul 26/09 Atp 250 Sofia Sinner 26/09 Atp 250 Tel Aviv 3/10 Atp 500 Astana Sinner 3/10 Atp 500 Tokyo 10/10 Atp 250 Firenze Sinner e Berrettini 10/10 Atp 250 Gijon 17/10 Atp 250 Anversa 17/10 Atp 250 Napoli 17/10 Atp 250 Stoccolma 24/10 Atp 500 Vienna Sinner e Berrettini 24/10 Atp 500 Basilea 31/10 Masters 1000 Parigi-Bercy non ancora disponibile

