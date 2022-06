Roland Garros 2022, Trevisan-Gauff, in palio la finale: quando e dove vederla in tv, streaming, informazioni

Roland Garros 2022 - Giovedì 2 giugno Martina Trevisan cercherà di coronare un sogno: raggiungere la finale dell'Open di Francia. Sulla sua strada, in semifinale, la attende la giovanissima Cori Gauff. Per Trevisan è la prima semifinale Slam in carriera, dopo che nel 2020 si fermò ai quarti di Parigi.