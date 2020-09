La crescita di casi positivi in Francia avrà ripercussioni anche sul Roland Garros, lo Slam che prenderà il via a Parigi il 21 settembre con le qualificazioni. Stando a quanto riporta L'Equipe, infatti, il governo francese ha deciso di ridurre a 5.000 la capienza totale, dopo che gli organizzatori avevano annunciato che ci sarebbero stati 11.500 spettatori. Una riduzione dunque del 45%. L'idea iniziale era quella di distribuire il pubblico su tre impianti: 5.000 sul Philippe-Chatrier, 5.000 sul Suzanne-Lenglen e 1.500 sul Simonne-Mathieu. A resistere sarà solamente il Philippe-Chatrier, che continuerà a ospitare i 5.000 spettatori, come previsto inizialmente. Gli Internazionali d'Italia entrano nel vivo, ma il Roland Garros è già un tema caldo nel mondo del tennis.