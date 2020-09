Gli US Open, iniziata la seconda settimana dopo la clamorosa squalifica di Novak Djokovic, entrano nel vivo mentre il Roland Garros si prepara alle novità di questo particolare 2020: il torneo è in programma dal 27 settembre all'11 ottobre e Ashleigh Barty, numero 1 del mondo e campionessa in carica, ha confermato la sua partecipazione così come la numero 2 Simona Halep.