Di partite così ne abbiamo viste davvero tante. Una partenza shock, contro il grande campione e sul campo più importante; un lento ma coraggioso ingresso in partita; l’inevitabile calo alla distanza. E’ tutta qui la storia di Djokovic-Galan, con il lucky loser colombiano che cade nella più classica delle trame del piccolo e valoroso soldato davanti all’armata. Non c’è davvero molto altro da scrivere, a livello tattico, di un match che Djokovic ha condotto senza mai trovare, ovviamente, reali difficoltà di gestione: 6-0, 6-3, 6-2 a suggellare l’ingresso nella seconda settimana senza un set perso e senza mai lasciare all’avversario più di 3 game .

Insomma, davvero tutto facile per il fresco campione degli Internazionali d’Italia nonché n°1 del mondo, che si attesta sul serio come potenziale favorito n°1 anche al titolo, visto il lato di tabellone. Ciò di cui ha dovuto preoccuparsi Djokovic fin qui sono state più che altro le condizioni meteo, come la scelta degli organizzatori di iniziare e proseguire per un set e mezzo questa partita nonostante la pioggia si facesse via-via più fitta e insistente; mostrando anche qualche scivolata di troppo.

Solo davanti alle proteste di Djokovic – ineccepibili – si è proceduto poi alla chiusura del tetto, che non ha cambiato di una virgola però l’andamento di una partita mai in discussione. A Galan restano gli applausi per esserci giocato alla grande le proprie chance da ripescato (e poi sfavorito) sia con Norrie che con Sandgren, producendosi in un eccellente cammino fino al 3° turno. A Djokovic quelli per un percorso fin qui impeccabile. Agli ottavi il serbo troverà Khachanov: avversario dalla palla più pesante rispetto all’avversario incontrato oggi e dalla caratura sicuramente superiore, ma anche lui, a meno di imprevisti o miracoli, un test che non dovrebbe dare troppi fastidi a Djokovic, che fino alla semifinale, a occhio, avrà davvero la strada spianata.