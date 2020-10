Opposti in finale ad Amburgo, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas si candidano a Parigi . Eliminate le scorie tedesche al debutto - 5 set per Rublev con Querrey e uguali del greco per piegare Munar - i due ventiduenni hanno iniziato il loro percorso (quasi) netto verso la seconda settimana del Roland Garros.

Oggi Rublev ha demolito Kevin Anderson 6-3 6-2 6-3 sul Mathieu e Tsitsipas ha travolto Aljaz Bedene sul Lenglen: lo sloveno s’è ritirato sul 6-1 6-2 3-1 del Maestro, che torna agli ottavi di Parigi un anno dopo aver perso il match del torneo con Wawrinka (8-6 al quinto in oltre 5 ore). Tsitsipas avrà Grigor Dimitrov che, al momento, sta giocando benissimo: 6-1 6-3 all'infortunato Carballes Baena. Al Roland Garros non gli era mai accaduto contro le semifinali disputate in tutte le altre prove del Grand Slam. Per Rublev ci sarà invece Márton Fucsovics che, eliminato Medvedev al debutto, avanza di slancio: 7-5 6-1 6-3 a Monteiro.