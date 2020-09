Due giorni di partita, 6 ore e 5 minuti totali. Tante volte sul punto di capitolare, altrettante volte con la forza di rialzarsi. Lorenzo Giustino vince una maratona incredibile contro il padrone di casa Moutet. Una partita che è già storia e che è un inno alla crudeltà, alla bellezza e alle emozioni che solo il tennis è in grado di regalare. Finisce con il napoletano, alla prima vittoria in un torneo del Grande Slam, che si sdraia sulla terra stanca del campo 14, che saluta il suo complice di questa epopea con la rete a far rispettare il distanziamento sociale e che riceve l'applauso dei pochi tifosi francesi accorsi dal Philippe Chatrier per asisstere al dramma finale del match. Per Lorenzo ora ci sarà Diego Schwartzman, finalista pochi giorni fa a Roma.

La partita

Un match iniziato ieri con il 6-0 in favore di Moutet nel primo set e terminato un giorno dopo con il 18-16 per Giustino al quinto. Una vittoria che è anche un riconoscimento alla carriera dell'italiano, che a 29 anni si toglie la soddisfazione di un secondo turno al Roland Garros e dell'applauso del pubblico chiaramente di parte Moutet. Partita interrotta sul 4-3 (e break di vantaggio) per Giustino nel secondo set e ripresa oggi: Moutet torna nel set e si arriva il tie-break, vinto dal napoletano. Come quello del terzo: il francese è spalle al muro, sotto 2-1, ma nel quarto set vince con un liscio 6-2. Da lì inizia il dramma.

Parte bene Giustino, che strappa il servizio all'avversario nel secondo game e si porta sul 3-0. Ma Moutet non molla e si porta addirittura sul 4-3 con due break consecutivi. Da lì il botta e risposta continuo tra i due: Giustino strappa immediatamente il servizio al francese e si porta sul 4-4. Zero a zero e palla al centro. Quattro game tutto sommato lisci, poi il break di Moutet sul 6-6: 7-6 e possibilità di chiudere il match. Ma Giustino non ci sente: contro-break e 7-7. Due game dopo, sull'8-7 e servizio di Moutet, arriva il match point per l'italiano: gran dritto di Moutet e occasione che passa sotto il naso e va via. Si va avanti. Eccome se si va avanti.

I colpi si alzano sempre di più per far prendere fiato ai giocatori, la stanchezza si fa sentire. La tensione anche. Gli scambi si allungano e rallentano: c'è attesa. Altro break di Moutet sul 13-13, altro controbreak di Giustino. Stessa cosa sul 14-14: il francese serve per il match, il napoletano resta aggrappato alla partita e non crolla. Sembra non finire mai. Fino a quando Giustino salva due palle-break sul 16-16, si porta sul 17-16 e si guadagna due match point su servizio di Moutet: il primo viene salvato, il secondo chiude la partita. Lorenzo esulta, Moutet si rammaricherà. Soprattutto per i 242 punti totali contro i 217 dell'azzurro e per aver servito tre volte per il match. Ha vinto chi ha mollato per ultimo: dopo sei ore non poteva che essere così.

