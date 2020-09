Dominic Thiem non stecca la prima partita della sua vita da vincitore di un titolo del Grande Slam e avanza al secondo turno del Roland Garros. Passata l'euforia della vittoria degli US Open, in finale contro Sascha Zverev , la testa di serie numero 3 del tabellone maschile dell'Open di Francia supera senza grosse difficoltà l'insidia Marin Cilic: 6-4 6-3 6-3 il punteggio finale. Thiem ben centrato e in palla, troppo falloso il croato.

Termina al primo turno l'avventura di Felix Auger-Aliassime al Roland Garros. Risultato a sorpresa, soprattutto per come è arrivato: netta vittoria in tre set per Nishioka, con il punteggio di 7-5 6-3 6-3. Tanti errori non forzati (58) e percentuale bassa di prime in campo (55%) per Auger-Aliassime, che ha sfruttato solamente due delle tredici palle break concesse dal giapponese. Nell'ultimo set il canadese ha provato a rientrare in partita e ha avuto le palle per andare a servire sul 5-4, ma Nishioka è riuscito a salvarsi e ha chiuso il match sul 6-3: per il giapponese al secondo turno c'è Gaston, che ha vinto la sfida tutta francese contro Janvier in tre set (7-6 6-4 6-3).