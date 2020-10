Il tennis è rivalità in campo, ma una volta deposte le armi, anzi le racchette, c'è spazio per bei gesti e momenti molto umani. Uno degli episodi più belli della giornata è sicuramente al termine della sfida tra Sebastian Korda e Rafael Nadal: lo spagnolo demolisce lo statunitense figlio d'arte con un impietoso 6-1 6-1 6-2, ma Korda non sembra affatto turbato.