Si è appena conclusa la prima giornata delle qualificazioni al Roland Garros 2020 . Buonissimo il risultato per gli italiani con quattro azzurri che hanno superato il turno, eliminato il solo Paolo Lorenzi . Il primo a scendere in campo è stato Gian Marco Moroni, che ha superato con il punteggio di 6-4 7-6(7) lo sloveno Blaz Rola . Una partita abbastanza equilibrata nella quale il numero 219 del mondo è riuscito a gestire bene i momenti chiave. L’azzurro affronterà nel secondo turno delle qualificazioni lo statunitense Ulises Blanch.

Identiche valutazioni anche per Alessandro Giannessi, che ha battuto con lo stesso punteggio, 6-4 7-6(8), il serbo Danilo Petrovic. Per il 30enne ligure il prossimo turno sarà contro l’ostico Marc Polmans , numero 12 del seeding. Vittoria molto convincente quella di Roberto Marcora nella sfida con l’americano Jeffrey John Wolf: l’azzurro si è imposto con un nettissimo 6-4 6-3. Il numero 170 del ranking ATP ora dovrà vedersela contro il transalpino Tristan Lamasine.

Vittoria sofferta per Lorenzo Giustino che ha piegato in tre set (6-3 5-7 7-6(1)) il tedesco Maximilian Marterer. In semifinale il tennista partenopeo affronterà il francese Hugo Grenier. Unica nota dolente di giornata la sconfitta di Paolo Lorenzi contro Botic Van De Zandschulp con il punteggio di 7-6(5) 6-3.